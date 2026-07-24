Казбек Коков в Залукокоаже обсудил текущие вопросы с главами муниципалитетов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Залукокоаже встретился с главами администраций районов и городских округов. В ходе «муниципального часа» обсудили текущие актуальные вопросы. Одной из главных задач сейчас остается организация систематического вывоза твердых коммунальных отходов - ТКО. Ответственным на местах необходимо наладить эффективную, бесперебойную работу, взаимодействовать с региональным оператором. Специализированная техника, которую республика приобретает для «Экотехпрома», используется для уборки ТКО во всех районах. Уделили особое внимание ходу реализации национальных проектов. В муниципалитетах это главным образом капитальный ремонт школ, учреждений культуры, здравоохранения, строительство дошкольных учреждений, приведение дорог в нормативное состояние, модернизация объектов водоснабжения. Казбек Коков поручил активнее следить за качеством и сроками проводимых работ на каждом объекте. На особом контроле, как и всегда, санитарное состояние населенных пунктов.