24 июля в России празднуют День флориста

Для этих людей собрать красивый, а, главное, со смыслом букет – не проблема. 24 июля – в России День флориста. Праздник хоть и неофициальный, но очень душевный.
Создатель цветочных букетов должен обладать творческим мышлением, креативностью, хорошим художественным вкусом и умением гармонично сочетать различные оттенки в одной композиции. Без их творений редко обходятся дни рождения, юбилеи, свадьбы…
Сегодня флористы работают в разных техниках: спиральная сборка – для пышных форм, параллельная – для строгой графики, а сложные декоративные приемы – для создания настоящих арт-объектов. Вот уже несколько лет подряд в конце лета – начале осени в Кабардино-Балкарии проводят фестиваль цветов. Он собирает десятки профессионалов со всего Северного Кавказа, которые своими работами дарят тепло жителям и гостям республики.
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