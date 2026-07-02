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В ЕГРН начали вносить сведения о границах сельхозугодий

В ЕГРН начали вносить сведения о границах сельхозугодий

02.07.2026 | 13:40
Единый государственный реестр недвижимости начали пополнять новыми данными. С начала июля в базу вносят сведения о границах сельхозугодий, что позволит гражданам сэкономить время и средства при покупке участков. В реестре фиксируют точные координаты пашен, пастбищ, садов и виноградников. Это защитит покупателей от приобретения земель, на которых по закону запрещено капитальное строительство. Ранее такой информации в электронной базе не было, что приводило к ошибкам и спорам. Теперь для проверки статуса участка достаточно заказать стандартную выписку. Документ сразу покажет, разрешена ли застройка или земля предназначена только для аграрных нужд.   https://t.me/vestikbr
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