В ЕГРН начали вносить сведения о границах сельхозугодий

Единый государственный реестр недвижимости начали пополнять новыми данными. С начала июля в базу вносят сведения о границах сельхозугодий, что позволит гражданам сэкономить время и средства при покупке участков.
В реестре фиксируют точные координаты пашен, пастбищ, садов и виноградников. Это защитит покупателей от приобретения земель, на которых по закону запрещено капитальное строительство. Ранее такой информации в электронной базе не было, что приводило к ошибкам и спорам.
Теперь для проверки статуса участка достаточно заказать стандартную выписку. Документ сразу покажет, разрешена ли застройка или земля предназначена только для аграрных нужд.
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