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В Черекском районе прошел фестиваль «Алтын къол»

В Черекском районе прошел фестиваль «Алтын къол»

20.07.2026 | 14:40
В Кабардино-Балкарии прошел Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Алтын къол» – «Золотые руки». Площадкой традиционно стал Черекский район. Праздник собрал более ста мастеров из разных регионов России. Главной темой фестиваля «Алтын къол» в этом году стала – гоппан – традиционная заздравная чаша карачаево-балкарцев. Организаторы собрали ее уникальные образцы из частных семейных коллекций и государственных музеев. Гости могли воочию проследить путь развития чаши: от простой утилитарной посуды до сакрального произведения искусства, украшенного древними геометрическими узорами. Но «Золотые руки» – это не только музейная выставка. Фестиваль был наполнен различными мастер-классами по традиционным ремеслам, в том числе резьбе по древу и вышивке. На главной сцене кипела творческая жизнь. В этом году на фестиваль приехали представители Казахстана, Киргизии, Турции. Национальные танцы и древние обычаи здесь переплетались в единое целое, показывая живую преемственность поколений. Организаторами фестиваля традиционно выступают администрация Черекского района и фонд «Сто шагов к Кайсыну». С каждым годом «Алтын къол» привлекает все большее количество посетителей. Для мастеров он стал важной площадкой для обмена опытом и развития творчества. Праздник «Золотые руки» уже десять лет доказывает, что культура и искусство не знают границ: ни географических, ни языковых.   https://t.me/vestikbr
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