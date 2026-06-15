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В Чегемском районе состоялось масштабное родительское собрание

В Чегемском районе состоялось масштабное родительское собрание

15.06.2026 | 16:50
На базе средней школы №3 города Чегема состоялось масштабное совещание с родительской общественностью, посвященное вопросам безопасности детей и подростков. На встрече присутствовали заместитель министра по делам молодежи Артур Ахметов, заместитель главы-начальник Управления образования Чегемского района Жанна Арипшева, сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике и Отдела МВД России по Чегемскому району, представители муниципалитета, а также специалисты медучреждений - врачи-психиатры и наркологи. В своих выступлениях заместитель министра по делам молодежи республики Артур Ахметов и начальник Управления образования Жанна Арипшева глава отметили, что для формирования у молодёжи уважения к закону, патриотизма и нравственных ориентиров необходимо объединить усилия семьи, школы и общества. Только совместная работа позволит воспитать поколение, которое ценит свою жизнь и здоровье, ответственно относится к окружающим и проявляет заботу о своей стране. Особое место в повестке заняли вопросы профилактики правонарушений среди молодёжи и создания безопасной среды для развития подростков. В рамках открытого диалога сотрудники МВД подробно остановились на актуальных угрозах: вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, рисках дропперства, а также проблеме буллинга. Полицейские призвали родителей и педагогов быть внимательнее к детям, не оставлять без внимания тревожные сигналы и своевременно обращаться за профессиональной помощью. Значительная часть встречи была посвящена безопасности на дорогах. Представитель Госавтоинспекции выделил ключевые категории несовершеннолетних участников движения: пешеходов, пассажиров и водителей электросамокатов, пит-байков и автомобилей. На примерах реальных ДТП, произошедших в республике, были разобраны ошибки детей и взрослых, приведшие к трагедиям. Сотрудник полиции призвал родителей учиться на чужих ошибках и не допускать халатного отношения к безопасности детей. В завершение встречи участники отметили важность открытого диалога между взрослыми и детьми, а также совместного формирования культуры безопасного поведения.   https://t.me/vestikbr
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