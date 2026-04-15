В Чегемском районе провели акцию «Профилактика сегодня – здоровье завтра», посвященная важности вакцинации и регулярной диспансеризации, которые помогают выявлять риски на ранних стадиях и предотвращать развитие серьезных заболеваний.
Желающих проверить свое здоровье и получить консультации у узких специалистов ждали в здании ДК в Чегеме. Медики – участники акции «Профилактика сегодня – здоровье завтра» работали здесь с 10 утра. При необходимости людей направляли на дополнительную диагностику. Жители могли пройти флюорографию, маммографию, сделать электрокардиограмму и ультразвуковое исследование.
Только в прошлом году диспансеризацию в Кабардино-Балкарии прошли более двухсот тысяч жителей. Это помогло существенно повысить выявляемость рисков и заболеваний на ранних стадиях. Именно поэтому медики призывают жителей проходить профосмотры регулярно.
В рамках акции врачи также рассказывали о важности прививок. По данным минздрава, в республике вакцинированы свыше 95% детей до года. Однако среди взрослых этот показатель значительно ниже. Жителям показали документальные фильмы о пользе вакцинации и диспансеризации. После организовали открытую дискуссию, где каждый мог задать специалистам интересующий его вопрос.
