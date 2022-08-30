Перед новым учебным годом в Чегемском районе отремонтировали сразу три школьных спортзала, сообщили в администрации муниципалитета.
Один из них – во второй школе Чегема. Представители управления образования посмотрели, что получилось, и поблагодарили подрядчиков. Проект капремонта предусматривал укладку современного напольного покрытия, обновление стен и потолков, обустройство раздевалок и душевых. Полностью заменили электропроводку, установили систему вентиляции, которой раньше не было. Так как помещение находится в теневой стороне, выбрали краску светлых тонов.
Отдельный пункт – закупка спортивного инвентаря. Всё должно способствовать тому, чтобы ученики без препятствий шли к новым победам и свершениям.
Спортзалы отремонтировали также в первой и четвертой школах Чегема. Работы на всех объектах обошлись в шесть миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета с софинансированием из местного.
Добавим, что специализированные площадки, которые ведут к здоровому образу жизни, восстанавливают по федеральному проекту “Успех каждого ребенка”.
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