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В селе Тамбовское капитально ремонтируют школу

В селе Тамбовское капитально ремонтируют школу

24.06.2026 | 14:00
Новая проводка и свежий фасад. В селе Тамбовское капитально ремонтируют школу. Для Терского района это один из самых крупных инфраструктурных проектов. Работы начались в апреле в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение состоит из двух корпусов. Первый построили почти 70 лет назад – с тех пор капитальный ремонт здесь не проводили, специалисты зафиксировали сильный износ несущих конструкций. Второй корпус, 2002 года постройки, тоже требует масштабного обновления. Для двух сел – Тамбовского и Нижнего Акбаша – эта школа единственная. Она рассчитана на 600 учеников. В новом трехэтажном здании строители уже полностью завершили гипсовую штукатурку на первом этаже. Сейчас отделочники работают на третьем. На объекте уже полностью заменили оконные блоки. Параллельно обновляют фасад – монтируют отделочные кассеты. Меняют и инженерные коммуникации: канализацию, водопровод, систему отопления. Актовый и два спортивных зала также полностью отремонтируют. Принять учеников школа должна уже в начале нового учебного года.   https://t.me/vestikbr
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