Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике продолжаются масштабные работы по сезонному озеленению

В Нальчике продолжаются масштабные работы по сезонному озеленению

24.06.2026 | 14:15
С начала мая в столице республики продолжаются масштабные работы по сезонному озеленению. Специалисты «Горзеленхоза» украшают цветами общественные пространства, транспортные развязки и городские скверы, создавая комфортную и привлекательную городскую среду. Бегония, цинния, колеусы – эти цветы выращивают в теплицах нальчикского «Горзеленхоза». За растениями день за днем следят агрономы: контролируют температуру, влажность и подбирают удобрения. Каждый росток проходит строгий отбор перед тем, как отправиться на городские улицы. Чаще всего на местных улицах можно увидеть бархатцы и бегонии: они не только красивы, но и отлично переносят капризы погоды. При этом специалисты ежегодно расширяют палитру и добавляют новые сорта. Всего в этом сезоне планируют благоустроить 85 объектов. Многие цветники в Нальчике разбиты давно, но благодаря работе по авторским эскизам рисунок ландшафтного дизайна никогда не повторяется. Орошение и удаление сорняков – часть обязательного регламента по содержанию зеленых насаждений. Еще один этап ухода за клумбами – их регулярная стрижка. Специалисты подравнивают растения, чтобы сохранить форму заложенных композиций. Процедура стимулирует рост новых побегов и продлевает период цветения. Сезонное обновление ландшафта оценивают жители и гости Нальчика. Новые цветники обустроили в популярных пешеходных зонах: у Гидрометцентра, возле железнодорожного вокзала, в сквере на улице Ленина. Уличные бригады и агрономы работают в едином графике: рассаду из теплиц подвозят строго по срокам высадки. Это позволяет благоустраивать объекты без задержек.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных