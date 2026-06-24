В Нальчике продолжаются масштабные работы по сезонному озеленению

С начала мая в столице республики продолжаются масштабные работы по сезонному озеленению. Специалисты «Горзеленхоза» украшают цветами общественные пространства, транспортные развязки и городские скверы, создавая комфортную и привлекательную городскую среду.
Бегония, цинния, колеусы – эти цветы выращивают в теплицах нальчикского «Горзеленхоза». За растениями день за днем следят агрономы: контролируют температуру, влажность и подбирают удобрения. Каждый росток проходит строгий отбор перед тем, как отправиться на городские улицы.
Чаще всего на местных улицах можно увидеть бархатцы и бегонии: они не только красивы, но и отлично переносят капризы погоды. При этом специалисты ежегодно расширяют палитру и добавляют новые сорта. Всего в этом сезоне планируют благоустроить 85 объектов. Многие цветники в Нальчике разбиты давно, но благодаря работе по авторским эскизам рисунок ландшафтного дизайна никогда не повторяется.
Орошение и удаление сорняков – часть обязательного регламента по содержанию зеленых насаждений. Еще один этап ухода за клумбами – их регулярная стрижка. Специалисты подравнивают растения, чтобы сохранить форму заложенных композиций. Процедура стимулирует рост новых побегов и продлевает период цветения. Сезонное обновление ландшафта оценивают жители и гости Нальчика.
Новые цветники обустроили в популярных пешеходных зонах: у Гидрометцентра, возле железнодорожного вокзала, в сквере на улице Ленина. Уличные бригады и агрономы работают в едином графике: рассаду из теплиц подвозят строго по срокам высадки. Это позволяет благоустраивать объекты без задержек.
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