Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Аттестация гидов в Кабардино-Балкарии выходит на новый уровень

Аттестация гидов в Кабардино-Балкарии выходит на новый уровень

24.06.2026 | 14:30
В Кабардино-Балкарии аттестация гидов выходит на новый уровень. С этого года соискатели могут сдавать экзамен не на весь регион, а на конкретный район, но требования к знаниям остаются самыми строгими. Экзаменационная комиссия, билеты и подробные вопросы. Через эти испытания теперь проходят все, кто планирует легально водить экскурсии по республике. По новым правилам гидам больше не нужно осваивать материал по всему региону – подтвердить квалификацию можно по отдельной локации. В числе соискателей – Аслан Иванов. Он решил превратить увлечение в основную профессию. Экзамен по-прежнему двухступенчатый: сначала теория, затем практическая часть. За работу без документов уже штрафуют – на маршрутах идут проверки. Успешно подтвердить свою квалификацию смогла Елена Тихонова. Число желающих работать легально растет: всего квалификационный экзамен в Кабардино-Балкарии сдали уже более трехсот специалистов. Нормативные нововведения изменили формат взаимодействия с ведомством. Для тех, кто не справился с практическим блоком, в министерстве предусмотрели повторную попытку – услуга бесплатная. В ведомстве рассчитывают, что такие меры повысят прозрачность туристической отрасли региона и уровень подготовки проводников.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных