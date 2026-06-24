Аттестация гидов в Кабардино-Балкарии выходит на новый уровень

В Кабардино-Балкарии аттестация гидов выходит на новый уровень. С этого года соискатели могут сдавать экзамен не на весь регион, а на конкретный район, но требования к знаниям остаются самыми строгими.
Экзаменационная комиссия, билеты и подробные вопросы. Через эти испытания теперь проходят все, кто планирует легально водить экскурсии по республике. По новым правилам гидам больше не нужно осваивать материал по всему региону – подтвердить квалификацию можно по отдельной локации. В числе соискателей – Аслан Иванов. Он решил превратить увлечение в основную профессию.
Экзамен по-прежнему двухступенчатый: сначала теория, затем практическая часть. За работу без документов уже штрафуют – на маршрутах идут проверки. Успешно подтвердить свою квалификацию смогла Елена Тихонова.
Число желающих работать легально растет: всего квалификационный экзамен в Кабардино-Балкарии сдали уже более трехсот специалистов. Нормативные нововведения изменили формат взаимодействия с ведомством.
Для тех, кто не справился с практическим блоком, в министерстве предусмотрели повторную попытку – услуга бесплатная. В ведомстве рассчитывают, что такие меры повысят прозрачность туристической отрасли региона и уровень подготовки проводников.
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