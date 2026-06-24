В Кабардино-Балкарии утвердили температурные коэффициенты на второе полугодие

Они нужны для точного расчета объема потребленного газа, на который влияет температура окружающей среды. Специальные индексы утверждает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Они приводят объем ресурса к стандартным условиям: температуре +20 градусов, давлению 760 миллиметров ртутного столба и нулевой влажности. На конечную цену это не влияет – корректируется только кубометраж.
Применяют коэффициенты исключительно к счетчикам, которые установлены на улице и не имеют встроенного термокорректора. Если прибор стоит в доме, дополнительные расчеты не используют.
https://t.me/vestikbr