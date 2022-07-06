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В Белой Речке заработал арт-центр «Мир равных возможностей» для детей с ограничениями по здоровью

В Белой Речке заработал арт-центр «Мир равных возможностей» для детей с ограничениями по здоровью

06.07.2022 | 16:29
Национальные танцы и песни в караоке, занятия в кружках сказкотерапии, актерского мастерства и адаптивной физкультуры… Все это – программа арт-центра «Мир равных возможностей». Посещают занятия дети с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто остался без попечения родителей. Находится арт-центр в селе Белая Речка в благотворительном фонде «Милосердие 07»… После урока танцев – бисероплетение. Оно помогает сконцентрироваться на деталях и развить мелкую моторику. Дети создают браслеты, колье, подвески, кольца и ожерелья. Каждый урок длится один час. Проводят их, используя особые – инклюзивные – методы обучения. С посетителями занимаются преподаватели Детской академии творчества «Солнечный город» и профессиональные артисты. Открыли арт-центр представители Общероссийского народного фронта при участии благотворительного фонда «Милосердие 07». Сейчас здесь занимаются около ста человек. Проект продлится все лето, и обратиться сюда может каждый, кому это необходимо. Посетители арт-центра могут воспользоваться услугами психолога, попробовать себя в живописи и других видах искусства. В планах у организаторов – показать детям достопримечательности республики.   https://t.me/vestikbr
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