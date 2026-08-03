В Баксанском районе завершили капитальный ремонт памятника на высоте 910

Мемориал героям Великой Отечественной войны в сельском поселении Атажукино обновили в рамках региональной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики». На работы направили более 4 миллионов рублей.
Специалисты отреставрировали центральную стелу, установили новое ограждение, благоустроили территорию площадью 900 квадратных метров, уложили плитку и асфальт, провели озеленение. Для сохранности объекта мемориальный комплекс оснастили системой круглосуточного видеонаблюдения.
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