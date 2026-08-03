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В Баксанском районе завершили капитальный ремонт памятника на высоте 910

В Баксанском районе завершили капитальный ремонт памятника на высоте 910

03.08.2026 | 11:40
Мемориал героям Великой Отечественной войны в сельском поселении Атажукино обновили в рамках региональной программы «Культура Кабардино-Балкарской Республики». На работы направили более 4 миллионов рублей. Специалисты отреставрировали центральную стелу, установили новое ограждение, благоустроили территорию площадью 900 квадратных метров, уложили плитку и асфальт, провели озеленение. Для сохранности объекта мемориальный комплекс оснастили системой круглосуточного видеонаблюдения.   https://t.me/vestikbr
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