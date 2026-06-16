В Баксанском районе ветеран СВО встретился со школьниками

В Молодежном центре Баксанского района прошла встреча учеников младших классов с ветераном боевых действий Ахмедом Пшихачевым.
Ахмед Пшихачев работает в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» и выступает лектором общества «Знание». На встречу со школьниками он пришел, чтобы рассказать о бойцах, получивших звание Героя России во время специальной военной операции.
Официальный формат быстро перерос в обычный живой разговор. Вместо сухих биографических справок ветеран делился реальными историями с передовой и рассказал о собственном боевом опыте. Школьники активно включились в диалог. Ребята расспрашивали гостя о буднях на фронте, деталях службы и рассуждали о том, что такое мужество.
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