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В Баксанском районе ветеран СВО встретился со школьниками

В Баксанском районе ветеран СВО встретился со школьниками

16.06.2026 | 10:25
В Молодежном центре Баксанского района прошла встреча учеников младших классов с ветераном боевых действий Ахмедом Пшихачевым. Ахмед Пшихачев работает в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» и выступает лектором общества «Знание». На встречу со школьниками он пришел, чтобы рассказать о бойцах, получивших звание Героя России во время специальной военной операции. Официальный формат быстро перерос в обычный живой разговор. Вместо сухих биографических справок ветеран делился реальными историями с передовой и рассказал о собственном боевом опыте. Школьники активно включились в диалог. Ребята расспрашивали гостя о буднях на фронте, деталях службы и рассуждали о том, что такое мужество.   https://t.me/vestikbr
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