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В Баксаненке капитально ремонтируют амбулаторию

В Баксаненке капитально ремонтируют амбулаторию

23.07.2026 | 10:20
В селении Баксаненок Баксанского района стартовал капитальный ремонт амбулатории. Работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Амбулатория была построена в 1998 году, и за прошедшие годы здание существенно износилось. Обновление стало насущной необходимостью. На данный момент рабочие приступили к демонтажным работам. В планах — полная замена кровли, фасада и оконных блоков, а также обновление всех инженерных сетей и коммуникаций. Кроме того, предусмотрена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Медучреждение играет важную роль в системе здравоохранения района: оно обслуживает более 8 тысяч прикреплённых жителей, среди которых около 2,5 тысяч — дети. После завершения капитального ремонта амбулатория будет соответствовать требованиям новой модели медицинской организации. Это позволит существенно повысить комфорт пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи. Реализацию проекта лично контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. В ходе рабочего визита он осмотрел строительную площадку и поручил подрядной организации выполнять работы в соответствии с утверждённым графиком.   https://t.me/vestikbr
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