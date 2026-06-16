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В Баксане в рамках нацпроекта «Семья» строят детский сад на 140 мест

В Баксане в рамках нацпроекта «Семья» строят детский сад на 140 мест

16.06.2026 | 11:45
В городском округе Баксан продолжается строительство нового детского сада в рамках реализации национального проекта «Семья». Учреждение будет расположено в новом микрорайоне, рядом со школой №12, и рассчитано на 140 мест. Здание будет двухэтажным, общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров. На каждом этаже разместят группы для малышей, а также музыкальный и физкультурный залы. Это позволит создать комфортные условия для всестороннего развития воспитанников. На сегодняшний день специалисты приступили к возведению стен второго этажа здания. Новый детский сад станет частью современной и удобной образовательной инфраструктуры в городском округе Баксан. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.   https://t.me/vestikbr
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