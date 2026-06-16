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Гран‑при и шесть первых мест: таланты из Нижнего Куркужина покорили Сочи

Гран‑при и шесть первых мест: таланты из Нижнего Куркужина покорили Сочи

16.06.2026 | 13:10
Гран‑при и шесть первых мест! Ученики детской школы искусств в Нижнем Куркужине покорили «Сириус» в Сочи. За более чем два десятка лет скромное начинание с одним кабинетом выросло в крупное учреждение с хореографическим, вокальным, музыкальным и художественным отделениями. Работы воспитанников успешно представляют район на всероссийских и международных конкурсах. Такие аккуратные и выразительные произведения создают учащиеся Детской школы искусств в Нижнем Куркужине. В каждой работе – внимание к деталям, чувство цвета и интерес к искусству. Сейчас ребята трудятся над общей композицией – росписью стены в актовом зале. Здесь важно все: от точности линий до плавности цветовых переходов. Переходы не только красивые, но и плавные: музыкальная композиция словно перетекает по стене, объединяя разные сцены в единое целое. Рядом изображены горянка и горец, исполняющие национальный танец. Параллельно в мастерских идет другая работа – королевская вышивка. Как создаются такие произведения, рассказала Русалина Буранова. Русалина обучается здесь уже шесть лет. За это время она попробовала себя в разных техниках – от вышивки до живописи. В будущем хочет связать жизнь с искусством и стать дизайнером. Аделина Эсдекова создает композицию из алюминия. С помощью специальных инструментов она придает металлу форму, добавляет линии и детали, собирая цельное произведение. Ювелирным делом занимается несколько лет. Детская школа искусств уже более двадцати лет остается центром творческого развития для детей Баксанского района. Здесь юные таланты делают первые шаги в искусстве, а многие впоследствии связывают с ним свою жизнь. Сегодня в школе работают хореографическое, вокальное, музыкальное и художественное отделения. Работы воспитанников достойно представляют учреждение на всероссийских и международных конкурсах. Начинали с малого – когда-то для занятий был всего один кабинет. Но благодаря профессионализму преподавателей школа постепенно расширяла свои ресурсы. Сейчас школу посещают около 300 детей со всего Баксанского района. Здесь они получают не только творческие навыки, но и возможность раскрыть свой потенциал, найти любимое дело и сделать первый шаг к будущей профессии.   https://t.me/vestikbr
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