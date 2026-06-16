В Нальчике презентовали культурно‑просветительский проект «Этнокод КБР»

В Нальчике прошла презентация культурно-просветительского проекта «Этнокод КБР». В республике инициативу будут реализовывать по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
Презентацию проекта «Этнокод КБР» провели в Центре культурного развития в Нальчике. На встречу пригласили руководителей министерств и глав муниципалитетов республики. Инициативу в регионе реализуют по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Ее главная цель – укрепить гражданское единство и общероссийскую идентичность через комплекс просветительских, культурных и коммуникационных форумов, тематических встреч и выставок. Приветственный адрес от руководителя региона на презентации зачитал вице-премьер Марат Хубиев.
Проект «Этнокод КБР» состоит из двух этапов. Первый – республиканский, включает в себя серию выездных форумов во всех районах и городских округах Кабардино-Балкарии. В числе главных тем образовательных площадок – историческая память и ценностное единство, традиции и культурное наследие, а также медиа и межкультурный диалог.
Запланировали также цикл интерактивных занятий и выставки в муниципалитетах. Посвятят их традиционным ценностям, культурному наследию и истории народов России. Кроме того, участники проекта смогут посетить мастер-классы по различным видам народных ремесел, декоративно-прикладного искусства, традиционной музыке и национальным культурным практикам.
В рамках второго окружного этапа проекта в ноябре этого года проведут фестиваль «Российский Кавказ: Мода. Музыка. Искусство». Масштабная площадка станет пространством диалога культур и демонстрации творческого потенциала молодежи СКФО. Фестиваль соберет художников, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Северного Кавказа.
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