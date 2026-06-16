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Кабардино‑Балкария вошла в пятерку самых популярных туристических направлений СКФО

Кабардино‑Балкария вошла в пятерку самых популярных туристических направлений СКФО

16.06.2026 | 14:00
Кабардино-Балкария демонстрирует устойчивый рост турпотока. Республика вошла в пятерку самых популярных направлений Северного Кавказа по итогам этого года. Исследование проводили Высшая школа управления РУДН, Русское географическое общество и Евразийское рейтинговое агентство. Эксперты отметили приверженность республики принципам устойчивого развития и государственную поддержку туристической отрасли. За прошлый год регион посетили более двух миллионов туристов – почти на 14 процентов больше, чем годом ранее, и это абсолютный рекорд. Самый заметный скачок – у Зольского района. Именно здесь находятся северный склон Эльбруса, целебные источники урочища Джилы-Су, плато Канжал и карстовые озера. Главная точка притяжения – Приэльбрусье: сюда едут до 70 процентов всех гостей. В топе популярности также Чегемские водопады, Голубые озера, термальные источники Аушигер и экопарк «Долина нарзанов». Власти делают ставку на горнолыжный кластер, экотуризм и этнокультурные маршруты.   https://t.me/vestikbr
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