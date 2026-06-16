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Ботанический сад КБГУ пополнился редкими видами чешуекрылых

Ботанический сад КБГУ пополнился редкими видами чешуекрылых

16.06.2026 | 14:10
В Кабардино-Балкарском госуниверситете произошло очередное чудо. Здесь появилась на свет самая крупная бабочка в мире – павлиноглазка атлас. И это далеко не первый такой случай в ботаническом саду вуза. Живут бабочки недолго, в течение недели. За эту партию завезено около 7 разных видов чешуекрылых. Павлиноглазка атлас впечатляет размерами: размах ее крыльев достигает 25-28 сантиметров. В Ботанический сад КБГУ куколок привезли с Филиппин. Свое имя бабочка носит в честь титана Атласа, держащего небо, – сходство не случайно. Живут такие гиганты недолго: у взрослой особи нет ротового аппарата, и она существует за счет запасов, накопленных на стадии куколки. По словам специалистов, эта особь – самец. Их отличают по размеру: самцы меньше, но имеют широкие и длинные усики, которыми улавливают феромоны самок за многие километры. Для куколок создали идеальные условия, максимально приближенные к тропическому климату. Их хранят при влажности 70-80% и температуре – в пределах 26-28 градусов. В этой партии из Филиппин – семь разных видов. Одна из них – настоящий уникум с химерической окраской: одна половина тела как у самца, другая – как у самки. С начала года здесь появились на свет более 60 бабочек. И к ним прибавилась еще одна редкая особь. Бабочек, завершивших жизненный цикл, используют студенты для изучения – они учатся правильно выпрямлять крылья для коллекционного материала. Сейчас дожидаются вылупления последней особи. Помимо бабочек, в Ботаническом саду представлено большое растительное разнообразие. Здесь можно увидеть, как растут цитрусовые – помело, лимон, пандероза и другие, а также травянистые и древесные растения. В том числе редкие и краснокнижные виды.   https://t.me/vestikbr
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