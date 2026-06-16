В России введены новые ГОСТы на товары для детей

От ванн для купания до уличных качелей – теперь под усиленным контролем. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на товары для детей.
Новые стандарты касаются методов испытаний и требований безопасности к товарам для самых маленьких. В первую очередь — к ваннам и средствам для купания малышей, ходункам, детским качелям.
В ведомстве напомнили: действует перспективная программа стандартизации в отношении товаров и услуг для детей. По последним данным, уже утверждены несколько десятков соответствующих ГОСТов.
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