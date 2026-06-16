Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Поисковики обнаружили останки защитника Кабардино‑Балкарии 1942–1943 гг

Поисковики обнаружили останки защитника Кабардино‑Балкарии 1942–1943 гг

16.06.2026 | 13:20
В рамках Вахты памяти защитников Отечества… Близ селения Хамидие нашли останки советского солдата, погибшего при защите Кабардино-Балкарии в 42-43-м. Полевые работы вели представители поискового отряда «Память народа». На месте также обнаружили патроны к винтовке Мосина, гранату, противогаз и личные вещи бойца. Среди них расческа, бритва, перочинный нож и капсула для медальона. Но, к сожалению, в ней находились лишь кусочки разломанной иголки для шитья. Останки передали представителям регионального Следкома. Отмечено, что это уже второй красноармеец, которого поисковики нашли за два месяца в Терском районе. После проведения необходимых процедур со всеми почестями бойцов торжественно перезахоронят.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных