Поисковики обнаружили останки защитника Кабардино‑Балкарии 1942–1943 гг

В рамках Вахты памяти защитников Отечества… Близ селения Хамидие нашли останки советского солдата, погибшего при защите Кабардино-Балкарии в 42-43-м.
Полевые работы вели представители поискового отряда «Память народа». На месте также обнаружили патроны к винтовке Мосина, гранату, противогаз и личные вещи бойца. Среди них расческа, бритва, перочинный нож и капсула для медальона. Но, к сожалению, в ней находились лишь кусочки разломанной иголки для шитья. Останки передали представителям регионального Следкома.
Отмечено, что это уже второй красноармеец, которого поисковики нашли за два месяца в Терском районе. После проведения необходимых процедур со всеми почестями бойцов торжественно перезахоронят.
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