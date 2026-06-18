Полицейские и общественники КБР напомнили подросткам о правилах безопасности на каникулах

В рамках летнего этапа акции «Безопасность детства» инспекторы по делам несовершеннолетних Майского и Черекского районов провели серию профилактических встреч с подростками, находящимися на каникулах.
Участие в мероприятиях приняла также и представитель Общественного совета при ОМВД России по Черекскому району Аида Анахаева. Организаторы мероприятий пообщались с ребятами на игровых площадках и вблизи пешеходных переходов в Майском и в пришкольных лагерях общеобразовательных учреждений сельских поселений Аушигер, Зарагиж и Жемтала. Главная цель таких встреч - предотвратить несчастные случаи и защитить жизнь и здоровье детей во время летнего отдыха.
В ходе разъяснительных бесед сотрудники полиции подробно остановились на трех ключевых темах: Безопасность на дороге. Инспекторы напомнили ребятам правила дорожного движения для пешеходов. Особое внимание уделили безопасному использованию велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Поведение в период летнего отдыха. Подросткам разъяснили правила безопасного нахождения вблизи водоемов, недопустимость купания в необорудованных местах и без сопровождения взрослых.
Безопасный интернет. Полицейские рассказали о правилах цифровой гигиены, защите личных данных в социальных сетях и о том, как не стать жертвой интернет-мошенников или кибербуллинга. Особое внимание в ходе встреч уделили угрозам, с которыми несовершеннолетние могут столкнуться в цифровом пространстве.
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