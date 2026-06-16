В горах КБР прошла вторая межрегиональная краеведческая внедорожная экспедиция

В горах республики прошла вторая межрегиональная краеведческая внедорожная экспедиция. Организовал ее молодежный центр Русского географического общества Кабардино-Балкарии.
Во второй межрегиональной краеведческой экспедиции участвовали райдеры из Башкирии и Кабардино-Балкарии. Колонна стартовала в Нальчике и проехала через Черекский, Чегемский, Эльбрусский и Зольский районы республики. Общая протяженность маршрута составила больше 800 километров. Участники экспедиции прошли все основные ущелья и перевалы региона, совершили поход к Безенгийскому леднику и Чегемским нарзанным источникам, объехали Эльбрус с юга на север.
Экспедицию организовал Молодежный центр Русского географического общества Кабардино-Балкарии совместно с уфимским внедорожным клубом «Мото Вектор». Поддержку оказало республиканское министерство курортов и туризма и сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По сложным альтернативным маршрутам участники передвигались на квадроциклах и багги. В рамках путешествия мототуристы также посетили памятники истории и природные объекты Кабардино-Балкарии, познакомились с местной кухней.
В завершение экспедиции всех участников наградили памятными дипломами от министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии. В этом году организаторы запланировали шесть подобных экспедиций по всему Северному Кавказу.
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