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В Атажукино ремонтируют школу по госпрограмме модернизации

В Атажукино ремонтируют школу по госпрограмме модернизации

21.07.2026 | 13:20
Завершили демонтажные работы и устройство полов на двух этажах… В Атажукино продолжают капитально ремонтировать образовательное учреждение. Работы ведут в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования». Здание второй сельской школы в Атажукино возвели в 1982 году, с тех пор капитальный ремонт в образовательном учреждении проводят впервые. К работам на трехэтажном объекте площадью больше 3 тысяч квадратных метров специалисты приступили этой весной благодаря государственной программе «Модернизация школьных систем образования». Также в учебном заведении полностью обновили кровлю, инженерные коммуникации и фасад. Сейчас специалисты продолжают заливку полов на первом этаже. Особое внимание уделят и безопасности обучающихся: системы пожаротушения и оповещения заменят на современные аналоги. Чтобы внедрить в учебный процесс инновационные методы обучения, классы оснастят современным цифровым и лабораторным оборудованием. Образовательное учреждение включает в себя и дошкольный блок, всего здесь обучаются больше 250 ребят. На время ремонта их распределили в другие учебные заведения села. Завершить работы планируют до декабря этого года. Всего в 2026-ом в Баксанском районе капитально отремонтируют шесть образовательных учреждений, в том числе школы в Баксаненке, Атажукино, Исламее и Заюково, а также здание детского сада в Жанхотеко.   https://t.me/vestikbr
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