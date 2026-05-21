В 17-ом Всероссийском молодежном форуме «Машук» примут участие 30 жителей КБР

21.05.2026 | 17:52
В 17-ом Всероссийском молодежном форуме «Машук» примут участие 30 жителей Кабардино-Балкарии. Об этом сегодня рассказали в министерстве по делам молодежи республики. Слет традиционно пройдет в Пятигорске. Здесь уже подвели итоги заявочной компании. На конкурс поступило почти десять тысяч проектов из 88 регионов России. Участники – от 14 до 35 лет. География «Машука» – от Калининграда до Камчатки. Самые активные: Ставрополье и Краснодарский край, Москва, Ростовская область и Башкортостан. Форум давно носит статут международного. Желание приехать также изъявили представители 77 иностранных государств. Участников ждет насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы от ведущих экспертов, работа в тематических клубах и направлениях по узким профилям. Вместе с экспертами они разработают методические продукты для систем образования. Кроме того, каждый сможет представить свой социальный проект на грантовом конкурсе Росмолодежи. В этом году – две смены. Первая – «Взросление». В числе востребованных направлений: «Учителя», «Проводники изменений», «Навигаторы». Вторая смена – «Единство». Здесь лидируют «Созидатели», «Первые в наставничестве» и «Активисты». Форум пройдет с 8 по 22 августа у подножия горы Машук.
