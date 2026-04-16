Урожай огурцов закрытого грунта увеличился на 3,7% в КБР

В Кабардино-Балкарии за прошлый год собрано порядка 6 тыс. тонн огурцов, выращенных в закрытом грунте, что на 3,7% превышает урожай 2024 года.
Возделыванием огурцов в теплицах преимущественно занимается население – в личных подсобных хозяйствах валовой сбор составил 5,1 тыс. тонн, в сельскохозяйственных организациях собрано 0,9 тыс.тонн огурцов.
Всего производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий республики в прошлом году составило порядка 37 тыс. тонн. Удельный вес огурцов в общереспубликанском валовом сборе тепличных овощей немногим превышает 16%.
