Управление ветеринарии КБР напомнило о необходимости информирования об обработках сельхозугодий

Использовать пестициды безопасно… В рамках весенне-полевых работ Управление ветеринарии Кабардино-Балкарии напоминает аграриям об обязательном информировании населения и пчеловодов о предстоящих обработках полей средствами борьбы с вредителями. Пчеловоды со своей стороны должны строго соблюдать правила содержания пчел, чтобы предотвратить массовое отравление насекомых. Тем, кто занимается обработкой полей, необходимо строго соблюдать все предписания, установленные федеральными законами о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, а также о пчеловодстве. В частности, не позднее чем за 3 дня до опрыскивания растений нужно в обязательном порядке оповестить о запланированных работах владельцев пасек и население близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются площади, подлежащие обработкам. Информация об этом в обязательном порядке должна поступить через средства массовой информации или официальные страницы в сети Интернет.