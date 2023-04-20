Ученые КБГУ создали имплант для позвоночника

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета создали спинальный имплант. «Деталь» из суперпрочного полимера практически встраивается в позвоночный столб. Это позволяет сохранить нужное пространство между костями при переломах или стирании хрящевых тканей. Работу выполнили в университетском Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий.
Доктор химических наук Светлана Хаширова рассказывает об особенностях создания имплантов, которые могут применять в нейрохирургии. «Деталь» из полимера практически встраивается в позвоночный столб. Это позволяет сохранить нужное пространство между костями при переломах или стирании хрящевых тканей.
Рентгенопрозрачный, не проводит тепло и электроток – такие свойства у кейджа. По словам исследователей, это прекрасная альтернативу титану. Работу выполнили в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ.
Клинические испытания намерены проводить совместно с нейрохирургами Москвы и Кабардино-Балкарии. Местные врачи – в ожидании новых имплантов, ведь раньше их покупали в западных странах.
Конечная цель проекта кабардино-балкарских ученых довольно амбициозна: создать российские спинальные импланты взамен тех, что производят за рубежом.
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