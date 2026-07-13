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Двое жителей Урванского района задержаны за хранение крупной партии наркотиков

Двое жителей Урванского района задержаны за хранение крупной партии наркотиков

13.07.2026 | 19:00
В Урванском районе полицейские, в ходе оперативно-профилактической операции «Притон», провели санкционированное обследование дома у ранее судимого местного жителя. Во время проверки у 66-летнего хозяина жилища и его 58-летнего знакомого, также ранее судимого, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли наркотические вещества. Согласно заключению экспертов, изъятое является марихуаной общей массой более 70 граммов и гашишным маслом весом свыше 13 граммов. По словам задержанных, запрещенные вещества они хранили для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания МО МВД России «Прохладненский».   https://t.me/vestikbr
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