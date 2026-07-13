Двое жителей Урванского района задержаны за хранение крупной партии наркотиков

В Урванском районе полицейские, в ходе оперативно-профилактической операции «Притон», провели санкционированное обследование дома у ранее судимого местного жителя. Во время проверки у 66-летнего хозяина жилища и его 58-летнего знакомого, также ранее судимого, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли наркотические вещества. Согласно заключению экспертов, изъятое является марихуаной общей массой более 70 граммов и гашишным маслом весом свыше 13 граммов.
По словам задержанных, запрещенные вещества они хранили для собственного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания МО МВД России «Прохладненский».
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