Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в реабилитации нацизма

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность 41-летнего жителя г. Нальчика. По имеющимся данным, указанный гражданин разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую оскорбления памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.
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