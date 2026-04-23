Туристический прорыв: КБР представит достижения на КИФ‑2026

23.04.2026 | 13:00
Кабардино-Балкария продемонстрирует свои достижения в туристической отрасли на Кавказском инвестиционном форуме. Деловая площадка будет работать с 28 по 30 апреля в выставочном центре «Минводы ЭКСПО». Организует форум Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. Первый день посвятят молодежной повестке и формированию нового поколения предпринимателей, второй – диалогу с регионами и выработке управленческих решений, третий – вопросам государственной политики и стратегического развития. В качестве спикеров организаторы пригласили ведущих экспертов с успешным опытом реализации проектов. В числе основных тем: инвестиции и финансы, промышленность, АПК, цифровизация и технологическое лидерство. Обсудят также развитие предпринимательства, международного сотрудничества, туризма и креативных индустрий. Событие станет площадкой для диалога между властью, бизнесом и экспертами, а также позволит представить инвестиционные возможности регионов.   https://t.me/vestikbr
