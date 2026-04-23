Рифат Сабитов: «Учитывая темпы развития, нацмессенджер МАКС ждет уверенное и стабильное будущее»

23.04.2026 | 10:00
Национальный мессенджер МАКС уже перестал быть просто мессенджером — это цифровая платформа, где в одном интерфейсе сходятся повседневное общение, госуслуги и сервисы для жизни. Как устроена эта система и какие задачи она закрывает уже сегодня, разъяснил заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Сегодня в национальном мессенджере доступен широкий набор государственных и образовательных сервисов: запись к врачу и закрытие больничных от Минздрава, чат-боты МФЦ во всех регионах, домовые чаты с помощником Минстроя для 13 миллионов человек, интеграция со «Сферумом» для 25 миллионов школьников, билеты по «Пушкинской карте», оплата штрафов через чат-бот Госуслуг и подписание договоров через «Госключ».  
«За год с момента запуска платформа набрала 110 миллионов регистраций и встроила востребованные сервисы, которыми пользуются ежедневно. Учитывая темпы развития, глубину интеграции с государственными и социальными институтами, а также растущую аудиторию, нацмессенджер ждет уверенное и стабильное будущее», — подчеркнул Рифат Сабитов.
  Более пяти миллионов пользователей уже создали Цифровой ID — аналог бумажных документов. Подтвердить возраст, статус или льготу можно более чем в 70 тысячах магазинов крупнейших торговых сетей, а также в учреждениях культуры и транспорте регионов.  
«МАКС не заменяет портал Госуслуг, а выступает удобной точкой входа для получения госуслуг в том же интерфейсе, где человек общается с семьей и друзьями, без необходимости помнить множество логинов», — отметил руководитель регионального департамента ВГТРК.
  По словам Рифата Сабитова, МАКС за очень короткое время удалось объединить массовую коммуникацию и сервисы в одном приложении, сформировав единую цифровую среду, где гражданин решает вопросы с государством, получает образование и закрывает бытовые задачи.   https://t.me/vestikbr
