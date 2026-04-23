Полицейские Нальчика пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ

Полицейские Нальчика пресекли незаконный оборот сильнодействующих веществ

23.04.2026 | 11:00
В дежурную часть УМВД России «Нальчик» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в продуктовой передаче были обнаружены две капсулы красно-белого цвета. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что посылка предназначалась 21-летней, ранее судимой, жительнице села Нартан, находящейся на лечении в медучреждении. Экспертиза показала, что капсулы содержали сильнодействующее вещество - прегабалин (известный под названием «Лирика»), общей массой 0,78 грамма. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных уголовным розыском отдела полиции №1, был установлен и задержан подозреваемый в передаче запрещенных веществ. Им оказался 36-летний житель Нальчика, также ранее судимый. Мужчина дал признательные показания. В ходе санкционированного обыска по месту его проживания в Нальчике, полицейские обнаружили и изъяли другие наркотические средства: «клефедрон», общей массой 2,06 грамма и «А-пирролидиновалерофенон», массой 0,85 грамма. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 234 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ.   https://t.me/vestikbr
