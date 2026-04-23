Трехсторонняя комиссия в Нальчике рассмотрела вопросы соцзащиты и детского отдыха

23.04.2026 | 13:10
Поддержка бойцов и их семей, летняя оздоровительная кампания для детей — эти и другие важные вопросы обсудили на расширенном заседании трёхсторонней комиссии в Нальчике. Заседание посвящено регулированию социально‑трудовых отношений в регионе. На расширенном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первым делом обсудили поддержку участников СВО и их семей. О работе в этом направлении рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Муаед Дадов. Он подчеркнул: в приоритете – комплексное сопровождение бойцов, от социальной и медицинской помощи до содействия в трудоустройстве. Заседание комиссии – традиционное, его проводят ежегодно в преддверии 1 мая. В этом году в честь Праздника Весны и труда Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарии организует ряд акций, цель которых – защитить трудовые права и социальные гарантии работников. Участники заседания подробно остановились на контроле за соблюдением трудового законодательства. Отметили: нарушения выявляют и устраняют системно. Говорили также о проведении в этом году детской оздоровительной кампании. Особое внимание – детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам из многодетных семей и семей участников СВО. Для каждой из этих категорий предусмотрели дополнительные меры поддержки и приоритетное право на путевки. Свое здоровье этим летом в республике поправят больше 9 тысяч детей. В завершение участники разработали рекомендации – их направят в профильные ведомства.   https://t.me/vestikbr
