Трехсторонняя комиссия в Нальчике рассмотрела вопросы соцзащиты и детского отдыха

Поддержка бойцов и их семей, летняя оздоровительная кампания для детей — эти и другие важные вопросы обсудили на расширенном заседании трёхсторонней комиссии в Нальчике. Заседание посвящено регулированию социально‑трудовых отношений в регионе.
На расширенном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений первым делом обсудили поддержку участников СВО и их семей. О работе в этом направлении рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Муаед Дадов. Он подчеркнул: в приоритете – комплексное сопровождение бойцов, от социальной и медицинской помощи до содействия в трудоустройстве.
Заседание комиссии – традиционное, его проводят ежегодно в преддверии 1 мая. В этом году в честь Праздника Весны и труда Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарии организует ряд акций, цель которых – защитить трудовые права и социальные гарантии работников.
Участники заседания подробно остановились на контроле за соблюдением трудового законодательства. Отметили: нарушения выявляют и устраняют системно.
Говорили также о проведении в этом году детской оздоровительной кампании. Особое внимание – детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам из многодетных семей и семей участников СВО. Для каждой из этих категорий предусмотрели дополнительные меры поддержки и приоритетное право на путевки. Свое здоровье этим летом в республике поправят больше 9 тысяч детей. В завершение участники разработали рекомендации – их направят в профильные ведомства.
