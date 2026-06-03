Стартовал прием заявок на Национальную премию информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле»

Призовой фонд – 5 миллионов рублей... Минсельхоз России объявил старт приема заявок на Национальную премию информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле». Участвовать могут и жители Кабардино-Балкарии. Премию реализуют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Главная цель – найти и поддержать тех, кто рассказывает о российской деревне, сельском хозяйстве, местных сообществах и загородной жизни. Не сухо и официально, а интересно и честно. К участию приглашают совершеннолетних граждан России – индивидуальных авторов, блогеров, студентов профильных специальностей, молодых специалистов, журналистов и представителей любых СМИ. География – вся страна, формат – любой: тексты, фото, видео, подкасты, посты в соцсетях. Прием заявок продлится до 30 сентября. Работы оценит профессиональное жюри – известные эксперты медиасферы, редакторы и лидеры мнений. Они отберут 120 лучших авторов, которые продолжат борьбу за победу. В октябре финалистов ждет насыщенная двухдневная программа: знакомство с ведущими экспертами медиаиндустрии, обратная связь по проектам и посещение лучших медиацентров страны. Победителей пригласят на торжественную церемонию награждения, вручат памятные подарки от минсельхоза и денежные сертификаты на продвижение проектов. Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф.