Стартовал капитальный ремонт дороги к селению Герпегеж

Герпегеж – живописное горное селение, расположенное в долине реки Хеу. Здесь, среди склонов и ущелий, поездка на машине всегда была испытанием: из‑за особенности грунта и частых осадков дорога быстро изнашивалась. Сегодня ситуация меняется: начали масштабный ремонт, который на долгие годы должен решить проблемы жителей. Раньше это село называлось «Кечхен жер» - земля, которая смещается. И здесь действительно есть своя геологическая загадка. Почва в этих местах нестабильная: веками земля под ногами сдвигалась, а вместе с ней и дороги. Сейчас здесь снимают старое, разрушенное покрытие, чтобы положить новое. Село, чья земля веками была непредсказуемой, получит дорогу, которая, как обещают специалисты – не поплывет и не просядет. Для сельчан этот момент крайне важен, ведь Герпегеж уже неоднократно переживал разрушение не только дороги, но и моста. Осадки становились причиной разлива реки Хеу, и вода заливала улицы. Например, в мае 14-го года. Главная улица села, которую капитально ремонтируют, называется Холамская. Эта дорога – жизненно важная артерия для Герпегежа. Она обеспечивает доступ к ключевым объектам инфраструктуры. Трасса извилистая, с разными перепадами высоты. Эта особенность усложнила работу строителям, однако, стараются уложиться в срок. К ремонту приступили в марте. Сейчас уже заканчивают демонтаж старого частичного дорожного покрытия. Протяженность участка – почти три километра. Улица Холамская получит совершенно новую инфраструктуру, которая сделает ее безопасной и комфортной для людей. Это широкие тротуары, современное освещение через каждые 50 метров. Система водоотвода вдоль всей улицы: чтобы предотвратить скопление воды после дождей и таяния снега. Обустроенные обочины и бордюры. Но и это не весь комплекс работ. Мост через реку Хеу – неотъемлемая часть дороги. Именно этот путепровод восстанавливали в 2014 после обильных дождей. Сейчас его ждет капитальный ремонт. Демонтаж должны начать со дня на день. Чтобы не нарушать быт сельчан, откроют объездную дорогу. Жители уже с нетерпением ждут окончания работ. Обновлениям рады родители учащихся школы. Она находится в самом конце села, и в непогоду многим детям до учебного заведения приходилось идти по слякоти и грязи.