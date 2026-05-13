Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Стартовал капитальный ремонт дороги к селению Герпегеж

Стартовал капитальный ремонт дороги к селению Герпегеж

13.05.2026 | 13:55
Герпегеж – живописное горное селение, расположенное в долине реки Хеу. Здесь, среди склонов и ущелий, поездка на машине всегда была испытанием: из‑за особенности грунта и частых осадков дорога быстро изнашивалась. Сегодня ситуация меняется: начали масштабный ремонт, который на долгие годы должен решить проблемы жителей.  Раньше это село называлось «Кечхен жер» - земля, которая смещается. И здесь действительно есть своя геологическая загадка. Почва в этих местах нестабильная: веками земля под ногами сдвигалась, а вместе с ней и дороги. Сейчас здесь снимают старое, разрушенное покрытие, чтобы положить новое. Село, чья земля веками была непредсказуемой, получит дорогу, которая, как обещают специалисты – не поплывет и не просядет.  Для сельчан этот момент крайне важен, ведь Герпегеж уже неоднократно переживал разрушение не только дороги, но и моста. Осадки становились причиной разлива реки Хеу, и вода заливала улицы. Например, в мае 14-го года.  Главная улица села, которую капитально ремонтируют, называется Холамская. Эта дорога – жизненно важная артерия для Герпегежа. Она обеспечивает доступ к ключевым объектам инфраструктуры.  Трасса извилистая, с разными перепадами высоты. Эта особенность усложнила работу строителям, однако, стараются уложиться в срок. К ремонту приступили в марте. Сейчас уже заканчивают демонтаж старого частичного дорожного покрытия. Протяженность участка – почти три километра. Улица Холамская получит совершенно новую инфраструктуру, которая сделает ее безопасной и комфортной для людей. Это широкие тротуары, современное освещение через каждые 50 метров. Система водоотвода вдоль всей улицы: чтобы предотвратить скопление воды после дождей и таяния снега. Обустроенные обочины и бордюры. Но и это не весь комплекс работ. Мост через реку Хеу – неотъемлемая часть дороги. Именно этот путепровод восстанавливали в 2014 после обильных дождей. Сейчас его ждет капитальный ремонт. Демонтаж должны начать со дня на день. Чтобы не нарушать быт сельчан, откроют объездную дорогу. Жители уже с нетерпением ждут окончания работ.  Обновлениям рады родители учащихся школы. Она находится в самом конце села, и в непогоду многим детям до учебного заведения приходилось идти по слякоти и грязи.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных