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Стартап-школа «Бизнес 07» завершает работу в Нальчике

Стартап-школа «Бизнес 07» завершает работу в Нальчике

24.07.2026 | 13:50
Сегодня в Нальчике завершается стратап-школа «Бизнес 07». Республиканский форум посвящен практическим инструментам для молодых предпринимателей. В этом году участвуют 50 молодых людей, только планируют начать свой бизнес и делают первые самостоятельные шаги в коммерции. При чем самому молодому слушателю – всего 14 лет, но он уже имеет собственные доходы от бизнеса. Главная задача школы – помочь сформулировать свои идеи в сильные, жизнеспособные проекты и подготовить их к осеннему сезону грантовых конкурсов. В программе – встречи с успешными предпринимателями республики: от сферы услуг и общепита до IT и маркетплейсов. Своими кейсами делились бизнесмены, которые уже создали свое дело и добились существенных показателей. Форум рассчитан на три дня. Молодые люди участвовали в выездных сессиях, посещали ведущие предприятия региона, чтобы изнутри ознакомиться с их деятельностью. Такой подход, по словам организаторов уже приносит реальные результаты: выпускники прошлых сезонов школы «Бизнес 07» успешно развивают свои проекты и укрепляют экономику республики.   https://t.me/vestikbr
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