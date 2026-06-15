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Спортсмены КБР завоевали 9 медалей на чемпионате и первенстве Европы по грэпплингу

Спортсмены КБР завоевали 9 медалей на чемпионате и первенстве Европы по грэпплингу

15.06.2026 | 15:20
Девять медалей чемпионата и первенства Европы по грэпплингу завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии. Соревнования прошли в Ереване. В составе сборной России республику представляли девять участников. По итогам турнира они взяли две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. На пьедестал поднялись спортсмены разных возрастных категорий – от юниоров до ветеранов. Чемпионом Европы в своей весовой категории стал Мухамед Урусов. По его словам, победа сложилась из нескольких факторов. Значительный вклад в победы внесли тренерские штабы и спортивные школы республики. Слова благодарности наставникам адресовало и руководство министерства спорта. Успех на международной арене подтвердил высокий уровень развития единоборств в Кабардино-Балкарии. Атлеты республики продолжают достойно представлять регион и страну на крупнейших соревнованиях.   https://t.me/vestikbr
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