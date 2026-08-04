Спортсменки из КБР выступили в барьерной эстафете на чемпионате и первенствах России

В Москве прошли Чемпионат и первенства России по эстафетному бегу среди юниоров до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет. В эстафете на 100 метров с барьерами за сборную Кабардино- Балкарской Республики выступала четверо спортсменок из Спортивной Школы Олимпийского Резерва по лёгкой атлетике имени олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Это Анастасия Зотова, Кристина Бондаренко, Юлия Пострехина и Мария Громова.
По итогам финальных забегов сборная КБР стала бронзовым призером первенства России. Соревнования стали достойным завершением летнего соревновательного сезона. Приятным фактом стало то, что нашу сборную на пьедестале почета награждала наша землячка, Мария Ласицкене и первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.
https://t.me/vestikbr