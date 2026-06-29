Специалисты из КБР продолжают помогать Скадовску

Аварийная бригада из Кабардино-Балкарии продолжает помогать жителям Скадовска с бытовыми проблемами. На этот раз специалисты региона-шефа отработали сразу несколько заявок, связанных с протечками и неисправностями сантехники.
В одном из домов демонтировали старый прибор с трещиной, из-за которой постоянно подтекала вода, и установили новое оборудование. Также устранены протечки под раковиной и в душевой кабине — мастера заменили уплотнители и перепаковали соединения. Кроме того, жильцам установили водонагреватель, так что теперь горячая вода в доме есть без перебоев.
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