В Нальчике 40 выпускников «Солнечного города» получили аттестаты

Выпускников «Солнечного города» чествовали во Дворце творчества детей и молодежи. Поддержать молодых людей в этот торжественный момент пришли не только родители и педагоги, но и почетные гости.
Первыми аттестаты зрелости вручили победителям и призерам различных олимпиад, выпускникам, получившим высокие баллы на едином государственном экзамене. В этом году «Солнечный город» отмечает 10-летие. За это время Детская академия творчества воспитала не одно поколение талантливой молодежи.
Филиалы учебного заведения действуют в нескольких городах и районах республики. Только в Центре дополнительного образования ежегодно занимаются более пяти тысяч детей.
На сегодняшний день «Солнечный город» является ведущей площадкой для развития талантливых школьников со всей республики, объединяя качественное общее образование, дополнительное обучение и современные технологии. И в первую очередь заслуга в этом – педагогов. Потому наиболее активным на выпускном вечере вручили ведомственные награды. А после гостей и виновников торжества ждал праздничный концерт.
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