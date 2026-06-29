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В Нальчике 40 выпускников «Солнечного города» получили аттестаты

В Нальчике 40 выпускников «Солнечного города» получили аттестаты

29.06.2026 | 14:20
Выпускников «Солнечного города» чествовали во Дворце творчества детей и молодежи. Поддержать молодых людей в этот торжественный момент пришли не только родители и педагоги, но и почетные гости. Первыми аттестаты зрелости вручили победителям и призерам различных олимпиад, выпускникам, получившим высокие баллы на едином государственном экзамене. В этом году «Солнечный город» отмечает 10-летие. За это время Детская академия творчества воспитала не одно поколение талантливой молодежи. Филиалы учебного заведения действуют в нескольких городах и районах республики. Только в Центре дополнительного образования ежегодно занимаются более пяти тысяч детей. На сегодняшний день «Солнечный город» является ведущей площадкой для развития талантливых школьников со всей республики, объединяя качественное общее образование, дополнительное обучение и современные технологии. И в первую очередь заслуга в этом – педагогов. Потому наиболее активным на выпускном вечере вручили ведомственные награды. А после гостей и виновников торжества ждал праздничный концерт.   https://t.me/vestikbr
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