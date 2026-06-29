В России планируют ужесточить правила использования электросамокатов

В России готовятся к ужесточению правил использования средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс.
Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД до 1 июля подготовить предложения по совершенствованию правил дорожного движения для Средств Индивидуальной Мобильности. Основное внимание — возможности ограничить или полностью запретить передвижение такого транспорта по тротуарам. В приоритете — движение по велодорожкам, а при их отсутствии — по крайней правой полосе проезжей части.
Кроме того, рассматривается возможность ввода запретных зон с высокой плотностью пешеходов. По информации профильного ведомства предложения практически готовы и будут представлены в ближайшее время.
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