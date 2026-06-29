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В Чегемском районе организовали акцию «Твой выбор — твоя жизнь»

В Чегемском районе организовали акцию «Твой выбор — твоя жизнь»

29.06.2026 | 14:05
В Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Чегемском районе прошёл молодёжный форум «Твой выбор - твоя жизнь». В его работе приняли участие сотрудники УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике, инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чегемскому району, представители местных органов власти, духовенства, спортивного и медиа-сообщества, участники специальной военной операции, молодые люди из населенных пунктов района. Программа форума включала несколько тематических площадок. Организованы тренинги и мастер-классы, направленные на профилактику наркозависимости в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни, развитие лидерских и коммуникативных способностей. Мероприятие стало частью реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2026 - 2030 годы».   https://t.me/vestikbr
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