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Смертельное ДТП в Урванском районе: прокуратура направила дело в суд

Смертельное ДТП в Урванском районе: прокуратура направила дело в суд

06.08.2026 | 10:15
Прокуратура Урванского района Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Майского района. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека). По версии следствия, 26 мая 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем «KIA RIO», двигаясь по автодороге «Нальчик – Майский» со стороны с.п. Герменчик в сторону с.п. Черная речка Урванского муниципального района, совершил наезд на 24-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась. Уголовное дело направлено в Урванский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы.   https://t.me/vestikbr
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