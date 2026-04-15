Школьники и студенты Нальчика приняли участие в интеллектуально‑просветительской игре «Космознания»

15.04.2026 | 13:20
В Нальчике прошла интеллектуально-просветительская игра «Космознания». Приурочили ее ко Дню космонавтики. Школьники и студенты соревновались в познаниях о солнечной системе, вселенной и не только. Память о событии, которое изменило ход истории, живет в наших сердцах и сегодня, открывая интеллектуально-просветительскую игру «Космознания», отметили участники. День, когда человек впервые покинул Землю, стал знаковым для всего человечества. А сам полет – триумфом науки и технологий, символом стремления к новым высотам. Прежде чем приступить к состязаниям, на интеллектуально-просветительской игре ребятам рассказали о жизни Юрия Гагарина, его становлении в профессии. Подробно обсудили и значение, которое в советские годы придавали продвижению космических исследований. После ребята приступили к познавательной игре о космосе, солнечной системе и вселенной. Участвовали в ней старшеклассники столичных школ, студенты колледжей и вузов. Ребята не только проверили свои знания, но и смогли получить новые. Они также обменялись мнениями о значении космических исследований для современной России. Победу в игре «Космознания» одержал медицинский колледж.   https://t.me/vestikbr
