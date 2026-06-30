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Сфера услуг в Баксанском районе набирает обороты

Сфера услуг в Баксанском районе набирает обороты

30.06.2026 | 14:40
Ставку делают на внутренний туризм… В Баксанском районе все более востребованной становится сфера услуг. Предприятия и организации развивают мощности, наращивают объемы производства. Хорошим подспорьем им служит государственная поддержка. Так же, как воспламеняется деликатес во время приготовления, загораются и сердца посетителей, побывавших здесь. Гостиничные дома, будто встроенные в горы, ресторанные залы, сливающиеся с зеленым ландшафтом, щебет ласточек и атмосфера умиротворения… Ресторанно-гостиничный комплекс «Байя Хара-Хора» в Заюково. Действовать он начал лишь год назад, но даже за столь короткое время стал одним из популярнейших мест отдыха жителей и гостей Кабардино-Балкарии. Банкетные залы одномоментно могут вместить до 500 человек. А уютные домики готовы принять каждого, кто желает насладиться чистым воздухом и отведать яркие блюда кавказской и европейской кухни. На территории комплекса также дровяная баня и открытый бассейн с панорамным видом на горы. Востребованность «Байя Хара-Хора» такова, что уже сейчас здесь готовят проект строительства СПА-отеля на 50-60 мест. За поддержкой обратились к властям Баксанского района. Здесь делают ставку на внутренний туризм. В последние годы он развивается семимильными шагами. Для удобства путешествующих из других регионов предоставляют трансфер из аэропорта Нальчика или Минеральных Вод. Те же, кто на машине, могут оставить авто на просторной парковке. И если гости захотят посмотреть на достопримечательности республики – с радостью предоставят гида или организуют джип-тур по горным тропам местных ущелий.   https://t.me/vestikbr
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