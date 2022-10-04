Россия, 2022: эпическая экшн-драма: Star Media, «ПРОФИТ», телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино: Дарья Лаврова, Влад Ряшин, Игорь Толстунов и Антон Златопольский: Антон Мегердичев: Сергей Бодров, Илья Тилькин: Сергей Астахов: Игорь Вдовин: Павел Новиков: Екатерина Дыминская: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов, Валентин Цзин, Михаил Евланов, Алексей Кравченко, Илья Маланин, Ислам Зафесов, Владимир Любимцев и др.: 16+: 160 мин.: «Централ Партнершип»: 6 октября 2022 г.Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель. По одноименному бестселлеру Алексея Иванова.«Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века».«“Сердце пармы” — важный этап моей жизни. Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты, мною уж точно. Иногда мы — и съемочная группа, и продюсеры — брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить. Надеюсь, зритель оценит наши усилия!»• Первоначальное название романа Алексея Иванова — «Чердынь — княгиня гор». Под названием «Сердце пармы» книга впервые издана в 2003 г., то есть в следующем году исполняется 20 лет с момента первой публикации. Роман «Сердце пармы» принес Алексею Иванову всероссийскую известность. • Съемки фильма «Сердце пармы» длились с июля 2019 г. по март 2020 г. и проходили в Подмосковье и Пермском крае. • На территории геологического памятника природы Холодный Лог был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма — все, как было в городе Чердынь в XV веке. • Масштабная декорация «Сердца пармы» — «Чердынь» — безвозмездно передана администрации Губахинского городского округа. Декорация была превращена в живописную смотровую площадку.• Средневековый город, отстроенный в Подмосковье, включал в себя жилые избы, торговые ряды, церкви. Строители, художники-постановщики и декораторы трудились над этой декорацией почти 8 месяцев. • Во время съемок подмосковного блока природа приготовила команде проекта неприятный сюрприз: несмотря на календарную зиму, снега не было совсем. На помощь пришли реквизиторы, операторская смекалка и — на финальной стадии — компьютерная графика. • Фильм отличают высокая детализация быта XV века и богатейшая этнографическая фактография. К съемкам привлекали шаманов, переводчиков на коми-пермяцкий, старотатарский и мансийский языки, а также историков, изучающих культуру и религию средневековых народов. • Старинные предметы быта художники по реквизиту собирали по всей России. Очень ценные и прекрасно сохранившиеся артефакты удалось найти в Мурманске, Вологодской и Архангельской областях. • Кастинг актеров в «Сердце пармы» шел больше года, по словам режиссера Антона Мегердичева, пробовался «очень большой спектр актеров». • Для Елены Ербаковой роль Тиче — дебют в кино. • Елена Ербакова вместе с педагогом учила мансийский язык. На площадке во время сцен на этом языке присутствовали консультанты, которые внимательно следили за интонациями и мелодикой речи, помогая точно передать эмоции. • Все актеры, которым предстояло сниматься верхом и участвовать в сценах сражений, до съемок прошли полугодовое обучение.• В «кастинге» на коня князя Михаила участвовало 13 лошадей. Александр Кузнецов в полном облачении, в доспехах, репетировал сцены на каждом скакуне. В итоге был выбран конь по кличке Фрегат, у которого также был дублер — на случай, если четвероногий актер устанет или с чем-то не справится. • Главный трюк, которым гордится Александр Кузнецов, связан именно с Фрегатом: «Когда я поднимаю раненого коня, заваленного горой трупов на поле боя, конь встает на дыбы, и я даю сигнал своей дружине, чтобы продолжить битву. Это выглядит очень эпично и красиво». • Немало смен Елена Ербакова провела в ледяной воде горных рек. Актрису частично спасал гидрокостюм, а на берегу ее интенсивно отогревали пледами, грелками, стельками с подогревом, тепловыми пушками и горячими напитками. • В массовых сценах одновременно участвовало до 300 человек. • Актеров массовых сцен набирали по всему Пермскому краю. На площадке потребовались артисты самых разных возрастов, с самой разнообразной внешностью. Лишь два условия были обязательными: естественный цвет волос и никакого маникюра. • В создании костюмов, которых для фильма было пошито около 500, участвовали историки и научные консультанты. Вес каждой кольчуги, к примеру, соответствует подлинному весу этого доспеха — около 6 кг. • Костюмы жителей вымышленного «водного» города Уроса сшиты из настоящей рыбьей кожи, такие носили многие северные народы. Из прочной кожи тайменя и ленка шили обувь, а из мягкой кожи кеты — одежду. • Образец Золотой бабы, статуи языческой богини Сорни-Най, хранится в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске, и многие ханты считают, что это подлинник. Другие верят, что Сорни-Най надежно скрыта от чужих глаз в тайге, и шаманы перевозят ее с места на место. Для съемок фильма идола воссоздали точно по музейному образцу. • У бурятского актера Александра Балсанова, сыгравшего шамана, в роду, по его словам, действительно были колдуны. Изначально его пригласили помочь в постановке шаманских сцен и подборе актеров. Из 3000 претендентов отбор прошли только 9 кандидатов. Но на роль главного шамана подходящего актера так и не нашли, поэтому Александр сам воплотил этот образ на экране. • При работе над финальной битвой режиссер Антон Мегердичев и постановщик трюков Дмитрий Тарасенко сначала разработали и отрисовали схему сражения. Их целью было снять сцену битвы так, чтобы даже неподготовленный зритель понимал тактику и ход сражения. • Всего на проекте было занято более 2000 специалистов. Только над пост-продакшеном фильма работало более 200 профессионалов. • Эпическая экшн-драма «Сердце пармы» стала фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля. • Роль Полюда в «Серце пармы» — одна из последних киноролей Сергея Пускепалиса: актер и режиссер трагически погиб 20 сентября 2022 г.«Всех нас потрясла неожиданная трагическая утрата: в автокатастрофе погиб наш друг и товарищ Сергей Пускепалис. Это невосполнимая потеря. Сергей Пускепалис был не только большим российским актером и режиссером, чей выдающийся талант завоевал любовь и восхищение миллионов зрителей. Он стал истинно народным героем, его считали «своим», потому что он не играл, а жил на экране, оставаясь тем, кем был — воином добра и света, мощным, удивительно цельным и мужественным человеком, неотразимо обаятельным и дружелюбным. И в нашем фильме богатырь Полюд — это живое отражение самого Сергея, который стал для нас настоящим соратником и другом, надежным плечом и мудрым советчиком. Скорбим и верим — он навсегда останется с нами, и в жизни, и на экране». Создатели фильма «Сердце пармы»«Для меня все началось много лет назад, на берегу Черного моря. В свободное от съемок «Ищейки» время я зачитывалась романом «Сердце пармы», и вдруг мысль: это же кино!.. Когда нам удалось договориться с Алексеем Ивановым о выкупе прав на экранизацию, мы поняли, что ответственность огромная: не только из-за того, что я считаю Иванова живым классиком, но и от осознания, что за романом стоит огромная армия поклонников, которая будет следить за каждым нашим шагом и не простит ошибок. Когда в производстве была задействована только компания Star Media, мы с Владом Ряшиным пригласили в качестве сценариста и режиссера Сергея Владимировича Бодрова. Он с энтузиазмом согласился и написал замечательный сценарий, бережно отнесшись к авторскому тексту. К работе над проектом подключились Игорь Толстунов с компанией «ПРОФИТ» и Антон Златопольский, телеканал «Россия 1», и тут все по-настоящему закрутилось. В итоге на место режиссера была единогласно одобрена кандидатура Антона Мегердичева. А Илья Тилькин был приглашен, чтобы доработать сценарий. У нас сложилась замечательная команда!»«Ничего подобного «Сердцу пармы» я не читал, даже сравнить не могу. Мне захотелось снять это кино — большую эпическую драму — так, чтобы в ней была очень сильная линия любви. Любви, которая способна на самопожертвование. Наша героиня Тиче отказывается от бессмертия, от магических даров, отрекается от огромной грозной силы, бушующей в ней, — ради своей любви к князю Михану. Наше кино — большая драма страстей, герои проходят испытания на человечность, верность, дружбу и, конечно, любовь. И мы постарались передать это в каждом кадре, в мощной силе страсти и даже в жестком экшне батальных сцен».«Мы на телеканале «Россия» знаем, насколько это ответственный труд — экранизировать произведения Алексея Иванова. Мы убедились в этом, когда снимали «Ненастье» — многосерийный фильм Сергея Урсуляка по одноименному роману, также очень многоплановому, глубокому, затрагивающему наиболее чувствительные области общественного сознания. Мы прекрасно понимаем, что работа с таким автором исключает какую бы то ни было поверхностность, здесь нельзя упрощать и спрямлять углы. Конечно, эти максимально высокие требования к тщательности и точности всех процессов кинопроизводства относятся к экранизации романа «Сердце пармы». Возможность воплотить на экране самую знаменитую книгу писателя, его Magnum opus, с которого началась его всероссийская слава, — стала для нас большой, амбициозной и ответственной задачей. Предельно точно и выразительно перевести на язык кино огромный полифоничный роман со множеством линий, персонажей, смыслов, — проектов такого масштаба, такой постановочной мощи в нашем современном кино еще не было. Плечом к плечу с партнерами, компаниями Star Media и «ПРОФИТ», режиссером Антоном Мегердичевым, оператором-изобретателем Сергеем Астаховым, всей творческой группой, и, конечно, нашим блистательным актерским составом — мы сделали это вместе. Теперь слово за зрителем, которому мы отдаем свое “Сердце пармы”».«Это было одно из самых простых и одновременно сложных решений — включиться в проект «Сердце пармы». Легко это было потому, что книга — колоссальная, и грешно упускать возможность поработать с таким глубоким и интересным материалом и не принять участие в его трансформации для большого экрана. А непростым это решение было потому, что «на берегу» понятны риски, проблемы, наконец, степень ответственности при создании проекта такого уровня. Речь прежде всего о высочайших ожиданиях поклонников романа. К счастью, это осознавали все участники процесса, поэтому возникла уверенность, что мы не подведем ни автора, ни правду произведения, ни его ценителей».«Алексей Иванов написал замечательный роман! Мы с ним встретились и поговорили. Я сказал ему, что весь роман никак не уместится на экран, придется сокращать. Так я написал сценарий на 2 часа 15 минут. Как ни странно, писателю сценарий понравился. Съемки были трудные. Я посмотрел незаконченный фильм и понял, что работа была сложная… Поздравляю создателей!»«На эту роль был огромный кастинг. Меня утвердили в последний момент. Вроде, какой из меня князь? У меня сломан нос, не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили. Для меня это важнейшая роль. Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо. Этот роман читали многие люди, и они ждут высокого результата от фильма».«Впервые услышала об экранизации “Сердца пармы”, когда со мной связалась кастинг-директор Наталья Троицкая и предложила записать самопробы. Я отправила несколько версий, через какое-то время меня пригласили на первый «живой» кастинг. Еще год пришлось ездить на парные кастинги с разными партнерами, и меня, наконец, утвердили. Я была так рада! Для меня это было так ново, волнительно и удивительно, ведь я не рассылала свое резюме, у меня не было агента. Наташа просто искала актрис с подобной внешностью по сайтам театров Сибири и Якутии, и ее выбор пал на меня».— это плосковершинные возвышенности и хребты на Северном Урале, покрытые елово-пихтовыми лесами. Одним словом, парма — это тайга. И так как «парма» не имя собственное, его следует писать со строчной буквы. А вот Парма с прописной буквы — это синоним Перми Великой.— вотчина князя Ермолая, отца Михана, первое православное поселение в языческой парме. Согласно летописям, Ермолай прибыл туда в 1451 году.— столица Пермского княжества, где княжил Михаил. В наши дни Чердынь, городок на Северном Урале с населением всего 4500 человек, каждый год принимает у себя около 100 000 туристов. В этом году специально для них был издан путеводитель «В сердце пармы», который описывает маршруты по местам действия романа и съемочным площадкам фильма.— народ финно-угорской группы, проживающий в России. До 1920-х гг. называли себя пермичами, пермянами. В настоящее время используется этноним коми-пермяки. Проживают на северо-западе Пермского края.— прежнее название народа манси, в прошлом объединенного в Вогульское княжество, известное с XV века под названием Пелымского государства.— именно так называли жителей Московского княжества и Российского царства вплоть до эпохи Петра I.— новгородские пираты. Летописи дают ушкуйникам имя поморов или волжан. Вооруженная дружина, снаряженная новгородскими купцами и боярами, передвигалась на парусно-гребных лодках — ушкуях — и занималась торговым промыслом и набегами на Волге и Каме.— мифологический персонаж, жрица языческой богини Сорни-Най. Та, на кого падал выбор Сорни-Най, становилась оборотнем и получала дар управлять силами природы и дикими зверями. Главная миссия ламии — исполнять предначертанное Богами Судьбы.— верховный шаман пармы, языческий жрец у коми-зырян и коми-пермяков.— пространство языческого храма, расположенное за алтарем и предназначенное для установки капей (статуй, изображающих богов) или идолов.— ритуальный обряд, во время которого шаман общается с духами.— легендарная статуя языческой богини, предмет поклонения населения Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири. По преданию, в попытке завладеть культовым идолом можно потерять жизнь и рассудок. Своим защитникам Сорни-Най дарует долгую жизнь, которая не может оборваться, пока длится служение — превращает человека в «хумляльта».— мифическое ездовое животное вогулов. Животные и птицы играют важную роль в фильме. Здесь снимались волки, олени, рыси, собаки, совы, ястребы и многие другие представители фауны. Но самый удивительный «актер» — боевой лось, которого можно увидеть только в «Сердце пармы».Главный герой проходит путь от десятилетнего княжича, пережившего бойню и смерть отца, до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит князя перед трудным выбором.«Весь свой жизненный путь главный герой хотел избежать войны, но обстоятельства, как это часто бывает, делают из него непобедимого воина. Он проходит путь от отрицания до несгибаемости, проходит путь человека и мужчины до конца и остается жив. Мне эта история показалась жизненной и современной».«Князь Михаил — романтик, который пытается примирить всех людей вокруг, объединить язычество и христианство. Это не история бесстрашного профессионального воина, это история чистой любви к своей женщине, друзьям, людям и миру».Дочь кана Танега, местного князя, родилась обычной девочкой. Но ее ждала судьба ламии — хранительницы и жрицы языческой богини Сорни-Най. В Тичерти переплелись два начала: земная, человеческая любовь к Михану и колдовские чары ведьмы-оборотня, которая может превращаться в рысь и управлять силами природы.«При создании образа я в первую очередь опиралась на свою религию, шаманизм, и на свои внутренние ощущения, ведь я с детства росла в атмосфере обрядов, это мне близко и понятно. Колдовство, камлание — искала в этой атмосфере. Тиче мне хотелось дать много женского, для меня она вся про любовь. И я тоже! В этом мы похожи. Любовь и страдания, которые она испытывает, очень отзывались во мне в тот момент. Я переживала нечто схожее, была нервно-вибрирующей».Вождь воинственного племени вогулов, заклятый враг князя Михаила. Поборник язычества как единственно верного, по его мнению, пути для вогулов и всех прочих народов. Будучи отвергнут Тиче-женщиной, он вступает в союз с Тиче-ведьмой для воплощения пророчеств и защиты древних богов.«Когда я читал роман «Сердце пармы», меня не отпускала каждая страница, каждая фраза. Не только своим точным языком, а мощью мысли... «Валентин, у нас по сценарию и по моей экспликации Асыка — бессмертный («хумляльт»), я хочу, чтобы он был по-настоящему бессмертным», — сказал мне Антон Мегердичев. «Значит, вневременным, современным», — дочитал я в глазах режиссера. После этого меня затянуло в калейдоскоп неожиданных ситуаций и точных решений огромной команды «Сердца пармы». Легкость и ироничность Антона жонглировала с саркастичностью и молниеносными решениями гениального оператора Сергея Валентиновича Астахова. Время, проведенное на площадке с ребятами со всей России, участниками масштабных сцен, наполняло энергией, а общение с каждым коллегой по «ролевому» цеху становилось отдельным актерским мастер-классом. Во время озвучивания в глазах кастинг-директора Натальи Троицкой, которая нашла меня в тоннах актерских архивов, я видел результат работы над этой ролью. А сейчас завершение этой работы с горечью чувствую я сам. Асыка для меня — герой однозначный, прямой, понятный во всех ракурсах. Ему нужно спасти хотя бы память о своем племени, поэтому он принимает решения, которые стали самоубийственными, со множеством личных потерь, но эти решения спасают самое главное».Православный священник, креститель и просветитель пармы, истово верит в свое предназначение, несет слово Божье и действует во славу Его. Противоречия отца Ионы с князем Миханом принципиальны: он не может благословить брак с язычницей, не принимающей креста.«Мне было интересно проследить, как мой герой меняется по ходу сюжета. Он приезжает из Москвы в Пермь с воодушевлением, искренне пытается обратить язычников в православную веру. Потом понимает, что надо действовать жестко, суровой рукой. Это тоже не приводит к желаемым результатам, но он продолжает терпеливо строить храм, занимается проповеднической деятельностью. А когда начинаются жестокие расправы над неверными, он встает на сторону пермяков, говоря, что “все мы люди Божьи”».Князь Ермолай, отец Михана — русский наместник в Чердыни. В его планах — выйти из-под власти Великого князя московского и стать единоличным правителем пармы. Чтобы легче подчинить себе местные племена, Ермолай задумывает похитить их святыню — Золотую бабу, истукана богини Сорни-Най.Иван III Васильевич, внук Дмитрия Донского и дед Ивана Грозного — «собиратель земли русской», создатель единого централизованного российского государства. Среди его достижений также освобождение от ордынского ига, создание Судебника и масштабные государственные реформы. Именно при Иване III на государственной печати появился двуглавый орел — византийский символ, который привезла на Русь его жена, София Палеолог.«Иван III в исторических источниках — правитель, при котором произошло присоединение княжеств к Москве, знаменитый «собиратель земли русской». В кино Антона Мегердичева это не только жесткий лидер, но и талантливый дипломат, который наравне с героем Саши Кузнецова, князем Михаилом, ценит умение орудовать и мечом, и словом. Именно разговор этих двух персонажей, полемика разных точек зрения о будущем Руси, и становится одной из самых интересных «битв» фильма».Наставник и правая рука князя Великопермского. Заменил Михану отца и полюбил как сына. Верный соратник и несокрушимый воин. Как истинный богатырь, готов «жизнь положить за други своя».«Мой герой — наставник и защитник Михана. Он всегда рядом, подставляя надежное плечо. Самым сложным на съемках для меня был грим: одну только бороду приклеивали почти два часа!»Вождь воинов Искора, князь Коча, или Качаим — неукротимый воевода и верный союзник. Отпустил сына на службу русскому князю Михаилу.«“Коча-князь поражения не знал”. Так выписан этот персонаж у Алексея Иванова. Амбициозный, бесстрашный воин Качаим. Очень самоуверенный и упрямый. Вот эти два качества сыграют с ним злую шутку».Сын искорского вождя Качаима. Верный друг и соратник князя Михаила, раньше других встал под его знамена. Мощный, суровый и несгибаемый воин.О герое «У Бурмота есть прототип — сотник, воевода, который наследственно управлял частью территории Великопермского княжества. Дословно «Бурмот» — хороший человек. Мой Бурмот немного неотесан, груб, но при этом знает, что такое дружба и юмор». О съемках «На съемках было сложно все! И актерские задачи, и погодные условия, и бои, и трюки. Но благодаря этим условиям наша команда была самая сплоченная и дружная. Для меня самое страшное воспоминание — грим, точнее клей с бородой. Это настоящее испытание! А в конце концов самым сложным оказалось попрощаться с этим проектом и всеми теми людьми, кто нас окружал на площадке. Но зато на этом проекте я нашел своих друзей, близких по духу, — Ислама Зафесова и Александра Кузнецова».Сын хана Мансура из Афкуля, татарского города в парме. Горячий и талантливый воин с обостренным чувством справедливости. Всецело предан князю Михану, восхищается его нестандартным мышлением и верен воинской чести.О герое «Исур — настоящий мужик. Человек, который живет по принципам. Для него воспитание — превыше всего, и какие-то человеческие и мужские понятия он может поставить выше своих целей. Я его могу назвать хорошим другом, хорошим товарищем и человеком, который никогда не предаст и не бросит в трудную минуту». О съемках «Подготовка к съемкам шла полгода. Сразу после утверждения начались регулярные тренировки по верховой езде и занятия саблей. Уроки фехтования в институте здорово пригодились!»Князь племени рыболовов, живущего на воде. Отважный воин, Мичкин предпочитает договариваться, а не сражаться. Но, когда ничего другого не остается, он готов драться за пятерых. Его судьба — воевать плечом к плечу с князем Михаилом.Воевода, князь и талантливый военачальник, приближенный Ивана III, несет трудную службу: огнем и мечом подавляет непокорных, пресекает смуту, сражается с внутренними и внешними противниками. Исполняя государеву волю, не испытывает к врагам ни жалости, ни ненависти.Дьяк Данила Венец, направлен в Чердынь для досмотра за пермским князем. Жадный и тщеславный, он одержим любовной страстью к ведьме-ламии и ненавистью к князю Михаилу.О съемках «Мой персонаж Данила Венец дался мне легко. Думаю, так случилось благодаря потрясающей команде фильма и, конечно же, Антону Мегердичеву. Всегда с удовольствием вспоминаю время, проведенное на съемках. Создатели фильма — крутые ребята! И еще помню, как жарко мне было бегать от рыси с температурой 38,5».Православный мастеровой, строитель храмов Василий — настоящий художник, думающий о вечности и мироздании. Он глубже других почувствовал и понял природный древний дух пермской земли. В колдунье-ламии Калина видит опасность для князя Михаила.О герое «Играя роль Калины, я опирался на образ апостола Павла. Он был жестким и ревностным служителем Бога, не давал поблажек язычникам. Для меня он, скорее, отец. А Калина — ближе к образу матери. Он хотел мягко донести христианство до язычников, чтобы они не испугались, не воспротивились. Калина вырос в среде язычников, он их понимает, знает корни их веры. И видит свою миссию в том, чтобы постепенно обратить язычников в христиан». О съемках «В процессе съемок мне было очень приятно работать с Антоном Мегердичевым и со всей командой, все большие профессионалы своего дела. Режиссер, очень чувствующий и понимающий, прислушивался к актерам на площадке, а не был диктатором. Самое сложное для меня это был грим: каждую смену 3–4 часа клеили бороду, надевали сложные костюмы, которые состояли из нескольких слоев одежды. После смены — 2 часа на разгрим. Было сложно. Но это того, конечно же, стоило».Нянька из племени вогулов, взята в дом князя, чтоб рассказывать сказки и учить языку его наследника, княжича Михана. Но это только часть правды про Айчель, а остальное знает лишь богиня Сорни-Най.Предана Михану и его семье и беззаветно любит Полюда. Не раз испытала горечь утрат, но несмотря на это полна жажды жизни и энергии любви.О героине «Образ Табарги вызывает у меня симпатию. Моя героиня олицетворяет простую женскую долю. Когда вокруг трагедии и смерти, она — про жизнь. Табарга во всех тяготах, сложных обстоятельствах эту жизнь поддерживает, продолжает и утверждает». О съемках «Еще хочется отметить титанический труд всей съемочной группы: сложные условия, непростой сценарий. Ребята по полгода жили на съемочной площадке, продолжая при любых обстоятельствах честно и талантливо делать свою работу. Я помню дни, когда на мне был сложносочиненный костюм, а вокруг хоть и красивая, но холодная зима, и мне в этом наряде надо бежать с холма, это очень сложно, так как на ногах кожаные черевички… В общем, приходилось не бежать, а катиться. Но вокруг были пермяки, а они — волшебные. Люди, которые играют в фильме народ, настолько искренние, светлые, прекрасные, которые и подхватят, и подадут руку. Они очень скрашивали тяготы сложных моментов на съемках!».Строительствоначалось в Пермском крае осенью 2018 года. На территории геологического памятника природы Холодный Лог был построен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма — все, как было в городе Чердынь в XV веке. По окончании съемок фильма в Губахе у продюсеров проекта возникла идея не разбирать декорации, а использовать построенный город в качестве историко-туристического объекта. Масштабную декорацию «Чердынь» безвозмездно передали администрации Губахинского городского округа. Декорация была приспособлена под живописную смотровую площадку. По окончании летнего блока съемок в Пермском крае создатели фильма «Сердце пармы» также подарили городу Губахе княжескую барку, 20-метровое судно весом около 10 тонн, изготовленное специально для съемок фильма. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, внешне она копирует русское судно XV века. Барка без труда выдерживала до 20 актеров в образах княжеских воинов и бурлаков.Алексей Иванов хорошо знаком с Пермским краем и знает все места, о которых пишет. Когда съемочная группа приехала на локацию, декорировать практически ничего не потребовалось: за столетия в природе края ничего не изменилось. Пейзажи сами по себе стали яркими героями фильма. Продюсеры уверены, что сама парма берегла съемочную команду фильма и помогала ей.Вогульское мольбище снимали в Каменном городе, который является одним из туристических мест недалеко от города Губаха. Это уникальное по происхождению и энергетике место, окутанное массой легенд. Для съемок оставалось только добавить немного реквизита. Когда снимали там камлание шаманов, было даже немного не по себе: настолько органично и мощно выглядела эта сцена.«Если спросить, где проходили мои самые экстремальные съемки — в городе Губаха Пермского края! Там была непривычная, удивительная атмосфера: природа, исторические костюмы, лошади... Мне очень запомнилось!» Десятки специалистов работали над созданием(к слову, статисты, участвовавшие в массовых сценах, не брили бороды по несколько месяцев!). Всего было пошито около 500 костюмов и изготовлено около 400 париков и бород. В работе художников и костюмеров участвовали историки и научные консультанты. Были продуманы мельчайшие детали, а главной задачей было через костюм создать уникальный портрет каждой народности. Так, костюмы жителей вымышленного «водяного» города Уроса сшиты из настоящей рыбьей кожи — такие носили многие северные народы. Из прочной кожи тайменя и ленка шили обувь, а из мягкой кожи кеты — одежду.Костюмы племени вогулов изготовили из шкур животных, а их доспехи — из костяных и деревянных пластин, скрепленных кожаными шнурами. А в одежды воинов «гвардии Асыки», чтобы подчеркнуть их агрессивность, вмонтировали рога, кости и зубы животных. Примечательны и амулеты вогулов, выполненные в традиционном пермском «зверином» стиле.Кольчуги пермяков и московитов плели мастера-оружейники, и вес каждой кольчуги соответствует подлинному весу этого доспеха — около 6 кг. Одеяния главных героев кропотливо отшивались вручную из натуральных тканей, меха, кожи и богаты уникальной отделкой, орнаментами и узорами. В итоге каждый костюм стал произведением искусства.Проекту очень повезло с художником по костюмам — талантливой Екатериной Дыминской («Троцкий», «Легенда о Коловрате», «Царь», «Остров» и др.). У режиссера и продюсеров сложилось с ней полное взаимопонимание. Екатерина очень тонко прочувствовала атмосферу произведения, переплетение в нем истории и сказочной составляющей, и с удивительной точностью отразила все в образах персонажей.«Работа над костюмами началась примерно за год до съемок. Несколько месяцев я с командой делала эскизы, собирая информацию об угро-финских народах по крупицам. А вот костюмы водного народа создавались практически с нуля. Мне показалось логичным сделать их одежду, используя рыбью кожу. И потом я выяснила, что, оказывается, такой вид одежды реально существовал: в древности народы Приамурья использовали рыбью кожу. Была проделана огромная и очень интересная работа. Столько народов в одном фильме — это настоящий вызов для художника по костюмам! А вообще, 70–80% костюмов в «Сердце пармы» шились специально для проекта и лишь небольшая часть (в основном традиционные народные и военные костюмы) бралась в аренду».«Когда облачаешься в роскошные костюмы, гримируешься, видишь реквизит, исторические интерьеры, все это выглядит невероятно убедительно. Но играть в такой тяжелой одежде непросто...»«Костюмы мне понравились безумно! Особенно шуба! Все хотелось себе забрать со съемок, но, увы, ничего не отдали. На самом деле, мои костюмы нравились всем, и все в шутку распределяли, кто и что хотел бы забрать себе. Украшения, натуральные ткани, мех, кожа… Вот от кожи такой был запах живой, животный даже, что ты себя правда чувствовала ведьмой-рысью. Это очень помогало».Всев фильме — копии реальных образцов, в процессе создания реквизиторы и оружейники придерживались аутентичных технологий производства. Холодное оружие главных героев — мечи, сабли, кинжалы — выполнялось сразу в нескольких экземплярах: из металла, а также облегченные варианты из пластика. Щиты также делались из разных материалов: были как металлические, так и пластиковые, чтобы всадники при скачке не набивали себе синяки. Но внешне они были неотличимы.«Только стрел мы изготовили 1500 штук! В целях безопасности — с резиновым наконечником, но вполне настоящих. Старались, чтобы стрелы не терялись, подбирали после съемок. Но сделали с запасом». Арбалеты, метательные машины и другие осадные орудия — все было в рабочем состоянии.«Может показаться, что батальных сцен много, но сам я думаю, что столько, сколько нужно. Потому что каждая батальная сцена обладает той или иной задачей, а не снималась просто для того, чтобы показать, как мы умеем мечами махать. К финальной битве мы подошли наиболее технологично: решили сделать так, чтобы зритель понял и прочувствовал логику всего замысла. Потому что обычно люди видят на экране лишь бесконечное отрубание голов, фехтование и тому подобное, а тут мы с постановщиком трюков Дмитрием Тарасенко специально написали схему, разрисовали ее и сделали такую кинобитву, где зритель мог бы понять тактику сражения или хотя бы догадываться о ней».к фильму написал именитый композитор кино Игорь Вдовин. Кроме того, в картине звучит немало проникновенных русских народных песен. Режиссер Антон Мегердичев лично выбирал фольклорное музыкальное сопровождение: «Большинство народных песен в фильме исполняет артистка Архангельского молодежного театра Яна Панова. На одном из творческих вечеров я услышал песню «Человече» в ее исполнении и сразу понял, что эта композиция и исполнение подходят «Сердцу пармы». Мне очень хотелось отобразить в кино русскую народную музыку, которая, к сожалению, редко звучит в эфирах радиостанций, почти отсутствует на экранах. При выборе материала я опирался на творчество таких фольклорных музыкантов, как Иван Смирнов, Сергей Старостин, посещал различные фольклорные фестивали. Русская народная музыка прекрасна. В нашем фильме она звучит по-новому. Верю, что зрители оценят».«“Сердце пармы” — зрелище, которое потрясает. Здесь нет эффектов ради эффекта: все изобразительные средства, все технологии работают только на драматическую, человеческую суть легенды. История любви на фоне столкновения разных эпох и цивилизаций погружает нас в магический мир, в котором судьба героя зависит не столько от предначертаний судьбы, сколько от его собственного осознания — кто он в этом мире, и на что готов пойти, чтобы защитить его. «Сердце пармы» — большое кино, и смотреть его надо на большом экране».«Мы снимали кино про человека и Судьбу в глобальном смысле этого слова. Хотели донести, как важно сохранять человеческое в момент важных исторических событий, на которые мы повлиять не можем».«“Сердце пармы” должно стать спасением для кинотеатров в нынешние непростые для проката времена. Мы рассчитываем, что и кинотеатры, и зрители останутся довольны картиной. У нас оптимистичный настрой, поскольку мы проделали огромную и очень трудную работу, проделали ее честно и, на мой взгляд, талантливо. И отзывы первых зрителей, профессионалов индустрии и простых кинолюбителей, убеждают нас, что все вложенные старания и любовь к миру и героям пармы видны в каждом кадре».«Это притча о возникновении государств. Я подчеркиваю, не государства, а государств. О том, как человеческое племя складывалось в структуру, в которой мы с вами живем. О том, как все было непросто, тяжело и кроваво. Это одна сторона. Другая — мистическая история. Это история о взаимодействии культур, различных народов, населяющих нашу страну».«Это фильм о любви. Не только о чувствах между мужчиной и женщиной, но и о любви к своей земле, к истокам и крови».«Для меня это кино о дружбе и о зове сердца. Что бы ни диктовали внешние обстоятельства, надо всегда слушать свое сердце. И конечно, это очень масштабное зрелище, оно создано именно для большого экрана».«“Сердце пармы” — захватывающая сказка, которая берет тебя за руку и ведет в таинственный, воинственный, но вместе с этим близкий по духу мир. Это жирная точка пересечения нашей истории, культуры, природы, ментальности, находчивой выдумки и современного кино. По произведенному на меня впечатлению — на голову выше многих западных жанровых аналогов. Не буду раскрывать интригу, сами все увидите. Однозначно рекомендую!»