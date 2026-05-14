Сегодня в Нальчике стартует пятый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026»

Рекордное количество заявок и самый высокий показатель за всю историю проведения конкурса… Сегодня в Нальчике стартует пятый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Киноквказ-2026». В юбилейный год на смотр поступило шесть сотен работ из 65 регионов России и 16 стран мира, в том числе из Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Испании, Мексики и Бразилии. Самый большой конкурс сформировался в категории короткометражного игрового кино. Существенно выросло количество заявок в анимации. Увеличилось число работ от совсем юных авторов: самому младшему участнику всего 15 лет. В предварительный список кандидатов на награды вошли 70 работ. До очных конкурсных показов допустили 22 короткометражных игровых фильма, анимационные и телевизионные картины, документальные и социальные видеоролики. Победителей определит профессиональное жюри, в составе которого режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры и киноведы. Конкурсные показы будут проходить в течении трех дней. После состоится церемония награждения. Кроме того, запланирована насыщенная образовательная программа. Посетить лекции и мастер-классы могут не только участники фестиваля, но и все желающие. Отмечу, что «Кинокавказ» проводится на базе СКГИИ при поддержке министерства культуры России и направлен на поддержку молодых кинематографистов и развитие культурного обмена между регионами и странами.