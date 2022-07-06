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С января по май аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции на 10,5 миллиардов рублей

С января по май аграрии Кабардино-Балкарии произвели продукции на 10,5 миллиардов рублей

06.07.2022 | 16:17
Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года – три с половиной процента, проинформировали в Северо-Кавказстате. Сельхозотрасль республики продолжает работать в штатном режиме. С начала года получили свыше 180 тысяч тонн молока (рост – на два процента). На три с лишним процента увеличилось производство яиц – в торговую сеть отправили 77 миллионов штук. Мяса скота и птицы в живом весе произвели 38 тысяч тонн. Здесь также наблюдается увеличение показателей по сравнению с минувшим годом.   https://t.me/vestikbr
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